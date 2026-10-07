कानपुर: लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के सदस्य बने सांसद रमेश अवस्थी, लोस अध्यक्ष ने सौंपी जिम्मेदारी

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सांसद रमेश अवस्थी को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। सांसद अवस्थी की नियुक्ति को कानपुर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समिति के सदस्य के रूप में उन्हें सांसदों से जुड़े आवासीय और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा और निगरानी की जिम्मेदारी निभानी होगी। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नियुक्ति पर खुशी जताई है। रमेश अवस्थी ने कहा कि संसद में कानपुर से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्र की जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को सदन तक पहुंचाने के लिए वह लगातार प्रयास करते रहेंगे।