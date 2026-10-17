कानपुर: CSJMU और UPCA के बीच एमओयू, यूनिवर्सिटी में बनेंगी नौ नई अभ्यास पिचें, हर माह मिलेगा लाइसेंस शुल्क

कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स हॉस्टल के संचालन व विकास में अब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) सहयोग करेगा। दोनों संस्थानों के बीच शनिवार को 10 साल के अनुबंध पर सहमति बनी। इसके तहत यूपीसीए अपने खर्च पर छह आउटडोर टर्फ और तीन इनडोर टेराफ्लेक्स अभ्यास पिचें बनवाएगा।

विज्ञापन



विश्वविद्यालय की क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य कोच भी उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालय के स्टेडियम में करीब तीन हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है। मैदान पर सात टर्फ विकेट हैं। आधुनिक जल निकासी, सिंचाई और खिलाड़ियों की रिकवरी के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समझौते के तहत विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम, अकादमी और छात्रों को अभ्यास में प्राथमिकता मिलेगी।