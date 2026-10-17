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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur MoU signed between CSJMU and UPCA nine new practice pitches to be built at the university

कानपुर: CSJMU और UPCA के बीच एमओयू, यूनिवर्सिटी में बनेंगी नौ नई अभ्यास पिचें, हर माह मिलेगा लाइसेंस शुल्क

Sat, 17 Oct 2026 03:39 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 03:39 PM IST
सार

Kanpur News: सीएसजेएमयू और यूपीसीए के बीच क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स हॉस्टल के संचालन व विकास को लेकर 10 साल का महत्वपूर्ण करार हुआ है। शनिवार को हुई इस सहमति के तहत यूपीसीए अपने खर्च पर छह आउटडोर टर्फ और तीन इनडोर टेराफ्लेक्स अभ्यास पिचें बनवाएगा, आधुनिक मशीनरी देगा और मुख्य कोच उपलब्ध कराएगा।

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Kanpur MoU signed between CSJMU and UPCA nine new practice pitches to be built at the university
सीएसजेएमयू व यूपीसीए के बीच क्रिकेट स्टेडियम को लेकर करार - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स हॉस्टल के संचालन व विकास में अब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) सहयोग करेगा। दोनों संस्थानों के बीच शनिवार को 10 साल के अनुबंध पर सहमति बनी। इसके तहत यूपीसीए अपने खर्च पर छह आउटडोर टर्फ और तीन इनडोर टेराफ्लेक्स अभ्यास पिचें बनवाएगा।

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विश्वविद्यालय की क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य कोच भी उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालय के स्टेडियम में करीब तीन हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता है। मैदान पर सात टर्फ विकेट हैं। आधुनिक जल निकासी, सिंचाई और खिलाड़ियों की रिकवरी के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समझौते के तहत विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम, अकादमी और छात्रों को अभ्यास में प्राथमिकता मिलेगी।

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प्रत्येक पांच वर्ष में शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ेगा
मैचों के कारण उनका अभ्यास साल में अधिकतम 100 दिन तक ही बाधित किया जा सकेगा। मैदान के रखरखाव के लिए यूपीसीए आधुनिक मशीनरी भी उपलब्ध कराएगा। स्टेडियम के उपयोग के लिए यूपीसीए विश्वविद्यालय को 75 हजार रुपये प्रतिमाह देगा। वहीं, 50 बेड वाले स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए 1.50 लाख रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है। क्षमता 100 बेड होने पर यह शुल्क 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। प्रत्येक पांच वर्ष में शुल्क 25 प्रतिशत बढ़ेगा।

 

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