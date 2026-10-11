कानपुर हादसा: खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बाइक, नाइट शिफ्ट से लौट रहे फैक्टरी कर्मी की मौत, चालक फरार
Kanpur News: महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित रहनस मोड़ के पास रविवार सुबह हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से बाइक भिड़ जाने से फैक्टरी कर्मी की दरमौत हो गई। वह नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहा था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में रहनस मोड़ के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में बाइक पीछे से घुस गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नगरा गांव निवासी राजेंद्र पाल (40) के रूप में हुई है। राजेंद्र रूमा स्थित एक फैक्टरी में नाइट शिफ्ट करके रविवार सुबह बाइक से घर लौट रहा था।
कानपुर से फतेहपुर जाने वाली लेन पर हाईवे किनारे खड़ा ट्रक उसे दिखाई नहीं दिया और बाइक पीछे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सरसौल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर होगी कार्रवाई
उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मृतक के पिता छोटेलाल ने बताया कि पांच साल पहले राजेंद्र की पत्नी अल्पना ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें दर्ज मुकदमे में राजेंद्र समेत परिवार जेल गया था। राजेंद्र की दस वर्षीय बेटी सौम्या ननिहाल में रहती है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।