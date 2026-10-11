कानपुर हादसा: खड़े ट्रक में पीछे से घुसी बाइक, नाइट शिफ्ट से लौट रहे फैक्टरी कर्मी की मौत, चालक फरार

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में रहनस मोड़ के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में बाइक पीछे से घुस गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान नगरा गांव निवासी राजेंद्र पाल (40) के रूप में हुई है। राजेंद्र रूमा स्थित एक फैक्टरी में नाइट शिफ्ट करके रविवार सुबह बाइक से घर लौट रहा था।

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कानपुर से फतेहपुर जाने वाली लेन पर हाईवे किनारे खड़ा ट्रक उसे दिखाई नहीं दिया और बाइक पीछे से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सरसौल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।