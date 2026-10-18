कानपुर: नशे की हालत में तालाब में कूदा अधेड़, पत्नी से विवाद के बाद उठाया कदम, दूसरे भी तलाश जारी

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में शनिवार की देर रात एक अधेड़ नशे की हालत में तालाब में कूद गए। जब तक पड़ोसी बचाने के लिए दौड़े तब तक वह तालाब के दलदल में डूब गए। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आई, जो रविवार को पूरे दिन तलाश में जुटी रही, लेकिन अधेड़ का कोई पता नहीं चल सका। इस दौरान एसडीएम व तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे।

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गांधी नगर मोहल्ला निवासी वर्षीय सत्यनारायण (55) मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। देर रात पत्नी घसीटी देवी से किसी बात को लेकर विवाद होने पर वह घर के सामने स्थित तालाब में कूद गए। इस दौरान परिजनों ने शोर मचाया, तो पड़ोसी अनिल और दिनेश ने उन्हें तालाब से बाहर निकाला। इसके कुछ देर बाद वह तालाब में दोबारा कूद गए। परिजनों का शोर सुनकर जब तक पड़ोसी पहुंचे तब तक वह तालाब के दलदल में डूब चुके थे।