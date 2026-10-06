फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Major blow from stock market slump 10 000 crore wiped out in September

कानपुर: शेयर बाजार की मंदी का बड़ा झटका, सितंबर में डूब गए 10 हजार करोड़ रुपये, फिर भी बढ़े 20 हजार निवेशक

Tue, 06 Oct 2026 01:01 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 06 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

Kanpur News: सितंबर महीने में शेयर बाजार में आई तेज गिरावट के कारण कानपुर के निवेशकों के पोर्टफोलियो को लगभग 10,167 करोड़ रुपये का बड़ा झटका लगा है। सेबी की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट का असर इक्विटी, म्यूचुअल फंड और यूलिप योजनाओं पर भी पड़ा।

विज्ञापन
Kanpur Major blow from stock market slump 10 000 crore wiped out in September
शेयर मार्केट - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सितंबर में शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का असर कानपुर के निवेशकों के पोर्टफोलियो पर भी पड़ा। इस महीने के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स में करीब छह प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इससे शहर के निवेशकों के शेयर निवेश के मूल्य में करीब 10,167 करोड़ रुपये की कमी आई। सेबी की मासिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। गिरावट का असर शेयरों के साथ म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार आधारित बीमा योजनाओं के निवेश मूल्य पर भी पड़ा।

विज्ञापन

हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ। सितंबर में ही शहर में करीब 20 हजार नए निवेशक जुड़े और कुल निवेशकों की संख्या 13.50 लाख हो गई। केश्री ब्रोकिंग के सह-संस्थापक राजीव सिंह के अनुसार, सेबी के 23 सितंबर के मासिक बुलेटिन में भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों के कमजोर रुख और वैश्विक संकेतों के दबाव का उल्लेख है।

विज्ञापन
Trending Videos

इन परिस्थितियों ने बाजार को कम आकर्षक बनाया
सितंबर की गिरावट के प्रमुख कारणों में अमेरिका-ईरान टकराव, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी शामिल रही। इन परिस्थितियों ने विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को अपेक्षाकृत कम आकर्षक बनाया। अगस्त में एनएसई के कैश सेगमेंट में कानपुर की हिस्सेदारी करीब 0.20 प्रतिशत और बीएसई में करीब 0.04 प्रतिशत रही।

विज्ञापन

पोर्टफोलियो पर अधिक पड़ सकता है असर
शहर में वायदा कारोबार कैश सेगमेंट की तुलना में कई गुना अधिक है। ऐसे में तेज उतार-चढ़ाव का असर सक्रिय ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो पर अधिक पड़ सकता है। देश के कुल म्यूचुअल फंड एयूएम में कानपुर की हिस्सेदारी करीब 0.49 प्रतिशत है। इसके अलावा यूलिप जैसी बाजार आधारित बीमा योजनाओं में भी शहर के निवेशकों की बड़ी रकम लगी है।

विज्ञापन

बाजार गिरा, निवेशक बढ़े
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश में करीब 4.25 लाख नए निवेशक जुड़े। कानपुर में यह संख्या करीब 20 हजार रही। इससे संकेत मिलता है कि गिरावट के बावजूद इक्विटी और बाजार आधारित निवेश के प्रति रुचि बनी हुई है। वित्तीय वर्ष में अप्रैल के बाद से गिरावट जारी है और सितंबर में यह सबसे अधिक रही।

महीना            गिरावट
मई                801 करोड़
जून               5,006 करोड़
जुलाई            7,619 करोड़
अगस्त           2,286 करोड़
सितंबर          10,167 करोड़

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed