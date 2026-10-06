कानपुर: शेयर बाजार की मंदी का बड़ा झटका, सितंबर में डूब गए 10 हजार करोड़ रुपये, फिर भी बढ़े 20 हजार निवेशक

सितंबर में शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का असर कानपुर के निवेशकों के पोर्टफोलियो पर भी पड़ा। इस महीने के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स में करीब छह प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इससे शहर के निवेशकों के शेयर निवेश के मूल्य में करीब 10,167 करोड़ रुपये की कमी आई। सेबी की मासिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। गिरावट का असर शेयरों के साथ म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार आधारित बीमा योजनाओं के निवेश मूल्य पर भी पड़ा।

विज्ञापन



हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ। सितंबर में ही शहर में करीब 20 हजार नए निवेशक जुड़े और कुल निवेशकों की संख्या 13.50 लाख हो गई। केश्री ब्रोकिंग के सह-संस्थापक राजीव सिंह के अनुसार, सेबी के 23 सितंबर के मासिक बुलेटिन में भारतीय बाजार पर विदेशी निवेशकों के कमजोर रुख और वैश्विक संकेतों के दबाव का उल्लेख है।