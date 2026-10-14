कानपुर: सीएसजेएमयू में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, अधिकारियों और प्रभारियों के कार्यक्षेत्र बदले, ये हैं शामिल

कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में विभिन्न अधिकारियों और प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को अगले दो वर्षों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रजिस्ट्रार राकेश कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी दी।

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विवि में प्रो. नीरज सिंह को प्रशासन अधिष्ठाता, प्रो. संदीप सिंह को पूर्व छात्र संबंध अधिष्ठाता, प्रो. प्रवीण पटेल को प्रशिक्षण एवं नियोजन निदेशक, प्रो. दीपक कुमार वर्मा को डिजिटल रूपांतरण एवं एआई क्रियान्वयन निदेशक, प्रो. शिल्पा डी कायस्थ को अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं शैक्षणिक सहयोग टीम निदेशक, प्रो. वर्षा गुप्ता को सतत विकास निदेशक बनाया गया है।