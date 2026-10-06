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कानपुर: चकेरी में बिना मानक चल रहा केपीएस अस्पताल का आईसीयू सील

Tue, 06 Oct 2026 10:14 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 06 Oct 2026 10:14 PM IST
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Kanpur: KPS Hospital's ICU in Chakeri sealed for failing to meet standards
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चकेरी स्थित केपीएस अस्पताल के आईसीयू को सील कर दिया है। यह अस्पताल बिना तय मानकों और आवश्यक सुविधाओं के अवैध रूप से आईसीयू का संचालन कर रहा था। सोमवार को यहां फतेहपुर निवासी मितेष कुमार की मौत हो गई थी। मितेष बुखार से पीड़ित थे। परिजन का आरोप है कि रोगी को इन लोगों ने आईसीयू में रखा और मनमाने पैसे वसूले।

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प्राइवेट अस्पताल व नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) डॉ. रमित रस्तोगी ने बताया कि जांच में केपीएस अस्पताल के पास पंजीयन था लेकिन आईसीयू की अनुमति नहीं थी। यहां आईसीयू को सील किया गया है। रोगी की मौत के मामले में जांच कमेटी बनाई जाएगी। वहीं, कल्याणपुर में हुई रोगी की मौत मामले में बताया कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है।

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