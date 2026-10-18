कानपुर: न्यायमूर्ति गौतम चौधरी को आचार्य नरेंद्र देव सम्मान, हिंदी में दिए 40 हजार से ज्यादा फैसले, कही ये बात

हिंदी मेरी मां है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादातर न्यायिक काम हिंदी में होने चाहिए। स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायिक निर्णय आने से उन्हें आम व्यक्ति समझ सकता है। यह विचार हिंदी में 40 हजार से ज्यादा फैसले देने वाले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने व्यक्त किए। वह बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह विधि सेवा संस्थान एवं एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी की ओर से आयोजित शतरंज व कैरम प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

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यहां न्यायमूर्ति गौतम चौधरी को आचार्य नरेंद्र देव सम्मान-2026 से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विधि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता अश्विनी कुमार त्रिपाठी को पृथ्वीनाथ चक सम्मान दिया गया। शहर के सौ अधिवक्ताओं को भी ब्रह्मावर्त विधि वेत्ता सम्मान दिया गया। विशिष्ट अतिथि प्रखर जी महाराज को भी प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया।