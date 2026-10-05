फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Jewelry and cash worth lakhs stolen from a house in Vijaynagar

कानपुर: विजयनगर में घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी, सीसीटीवी में संदिग्ध चोर कैद

Mon, 05 Oct 2026 09:52 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 05 Oct 2026 09:52 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Jewelry and cash worth lakhs stolen from a house in Vijaynagar
काकादेव थाना - फोटो : amar ujala

काकादेव थाना क्षेत्र के विजयनगर में सोमवार देर रात चोर एक मकान से लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ले गया। पीड़ित तुषार अग्रवाल ने रात करीब 12:15 से 2:30 बजे के बीच चोरी की वारदात होने का दावा किया है। पीड़ित के अनुसार चोर सोने के दो कड़े, तीन सोने की चेन, दो मंगलसूत्र, एक सोने की नथ, नथ की एक लड़ी, दो सोने की अंगूठियां, आठ अन्य अंगूठियां और चार कान के आभूषण चोरी कर ले गया।

विज्ञापन


इसके अलावा चांदी के 28 सिक्के, 10 जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी का लोटा और चांदी के अन्य सामान भी चोरी हुए हैं। चोर घर से एक लाख रुपये की नकदी भी ले गया। पीड़ित के मुताबिक चोरी करने वाला व्यक्ति घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तुषार अग्रवाल ने काकादेव पुलिस से मामले में कार्रवाई करते हुए चोर की पहचान कर चोरी गया माल बरामद करने की मांग की है। काकादेव इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed