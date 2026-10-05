कानपुर: विजयनगर में घर से लाखों के गहने और नकदी चोरी, सीसीटीवी में संदिग्ध चोर कैद

काकादेव थाना क्षेत्र के विजयनगर में सोमवार देर रात चोर एक मकान से लाखों रुपये के गहने और नकदी चोरी कर ले गया। पीड़ित तुषार अग्रवाल ने रात करीब 12:15 से 2:30 बजे के बीच चोरी की वारदात होने का दावा किया है। पीड़ित के अनुसार चोर सोने के दो कड़े, तीन सोने की चेन, दो मंगलसूत्र, एक सोने की नथ, नथ की एक लड़ी, दो सोने की अंगूठियां, आठ अन्य अंगूठियां और चार कान के आभूषण चोरी कर ले गया।

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इसके अलावा चांदी के 28 सिक्के, 10 जोड़ी चांदी की पायल, एक चांदी का लोटा और चांदी के अन्य सामान भी चोरी हुए हैं। चोर घर से एक लाख रुपये की नकदी भी ले गया। पीड़ित के मुताबिक चोरी करने वाला व्यक्ति घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तुषार अग्रवाल ने काकादेव पुलिस से मामले में कार्रवाई करते हुए चोर की पहचान कर चोरी गया माल बरामद करने की मांग की है। काकादेव इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।