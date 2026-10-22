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कानपुर: खाद बिक्री में गड़बड़ी, तीन दुकानों के लाइसेंस निलंबित, कृषि विभाग ने कसा शिकंजा

Thu, 22 Oct 2026 09:56 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 22 Oct 2026 09:56 PM IST
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Kanpur: Irregularities in fertilizer sales; licenses of three shops suspended
खाद की दुकानों पर निरीक्षण करते कृषि अधिकारी - फोटो : अमर उजाला
रबी सीजन में खाद की बिक्री में मनमानी और अनियमितता करने वाले विक्रेताओं पर कृषि विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलेभर में तीन टीमों ने छापे मारकर खाद की 30 दुकानों की जांच की। 14 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। घाटमपुर क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन पर तीन उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
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जिला कृषि अधिकारी अरुणेश प्रताप सिंह ने घाटमपुर क्षेत्र के मेसर्स राहुल खाद भंडार, साढ़ भीतरगांव, मेसर्स कुशवाहा खाद भंडार, सांखाहारी घाटमपुर और मेसर्स मां मुक्तेश्वरी खाद एवं बीज भंडार, श्रीनगर घाटमपुर के यहां खाद बिक्री का स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं मिला। ओवररेटिंग पर खाद बिक्री की शिकायतें मिलीं तो तीनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। कल्याणपुर क्षेत्र के टिकरा स्थित मेसर्स अवस्थी ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ भी उर्वरक बिक्री में अनियमितता मिलने पर अपर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान का लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की है।
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