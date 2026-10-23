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कानपुर: जिला जेल में बंदी की हैलट में मौत, परिजन बोले- बेलन से सीने पर मारा, पोस्टमार्टम से खुलेगा राज

Fri, 23 Oct 2026 02:53 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 02:53 PM IST
सार

Kanpur News: जिला कारागार में बंद वाहन चोरी के 22 वर्षीय आरोपी की हैलट अस्पताल में उपचार के दौरान बृहस्पतिवार रात मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल के भंडार गृह में भारी काम के दबाव के बीच बंदी रक्षकों ने आसिफ के सीने पर बेलन से हमला किया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ी।

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Kanpur Inmate from district jail dies at Hallet family alleges he was struck on the chest with a rolling pin
मृतक की फाइल फोटो और पोस्टमार्टम हाउस में परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर जिला कारागार में बंद वाहन चोरी के आरोपी आसिफ (22) की हैलट में उपचार के दौरान बृहस्पतिवार रात मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि जेल के भंडार गृह में काम के दबाव के बीच बंदी रक्षकों ने आसिफ के सीने पर बेलन से वार किया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालत बिगड़ने पर उसे पहले उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हैलट रेफर किया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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चौबेपुर के दरियागंज गांव निवासी आसिफ को पुलिस ने पांच अगस्त को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर माती जेल भेजा था। करीब एक माह बाद उसे कानपुर जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया। आसिफ की मां हसीमा और मामा नियाज का आरोप है कि जिला जेल के भंडार गृह में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहां उस पर भारी सामान उठाने का दबाव बनाया जा रहा था।

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सीने पर बेलन से वार कर दिया
शारीरिक कमजोरी के कारण आसिफ ने भारी सामान उठाने से मना किया, तो बंदी रक्षक ने उसके सीने पर बेलन से वार कर दिया। परिजन के मुताबिक, मारपीट में गंभीर चोट लगने से आसिफ की हालत बिगड़ गई थी। जेल प्रशासन ने उसे उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने हैलट रेफर कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने जेल में मारपीट का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। कोतवाली इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बताया कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी।

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