कानपुर: एस्केप कैफे लाउंज में चलता मिला हुक्का बार, छापेमारी में बरामद हुई ये सामग्री
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 10:59 PM IST
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ग्वालटोली थाना क्षेत्र के एस्केप कैफे लाउंज में रविवार देर रात डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव की स्वॉट टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान कई हुक्के और संबंधित सामग्री बरामद की गई।
पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह और एसीपी ज्योतिश्री भी मौजूद रहीं। पुलिस के अनुसार, कई थानाक्षेत्रों में अभी भी चोरी-छिपे हुक्काबार चल रहे हैं।
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पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह और एसीपी ज्योतिश्री भी मौजूद रहीं। पुलिस के अनुसार, कई थानाक्षेत्रों में अभी भी चोरी-छिपे हुक्काबार चल रहे हैं।
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इससे पहले, पुलिस ने 23 से 30 सितंबर तक हुक्का बार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान में कमिश्नरेट के चारों जोन में कुल 1,923 हुक्का बारों की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर 27 प्राथमिकी दर्ज की गईं और सात चालान भी काटे गए थे।