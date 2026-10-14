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कानपुर: जलभराव से परेशान चार साल की मायरा ने डीएम से लगाई गुहार, वीडियो वायरल

Wed, 14 Oct 2026 10:16 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 14 Oct 2026 10:16 PM IST
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Kanpur: Four-year-old Myra appeals to District Magistrate over waterlogging
मासूम मायरा - फोटो : अमर उजाला

कल्याणपुर ब्लॉक के चिरान गांव की नई बस्ती में जलभराव से लोग परेशान हैं। गांव के रास्ते पर पानी भरने से आवागमन में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को लेकर नर्सरी में पढ़ने वाली चार वर्षीय मायरा ने वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर से गुहार लगाई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मायरा के पिता विपिन सागर ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग पर 15 दिनों से अधिक समय से कई जगह डेढ़ से दो फीट तक पानी भरा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने बुधवार शाम राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा। टीम ने गुरुवार को जेसीबी से अस्थायी नाला खुदवाकर पानी निकलवाने और जल्द ही सड़क ऊंची कराने का आश्वासन दिया।

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