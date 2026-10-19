फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Fire breaks out at a liquor shop in Ratanpur; brought under control by fire personnel

कानपुर: रतनपुर में शराब की दुकान में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू

Mon, 19 Oct 2026 11:36 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 11:36 AM IST
विज्ञापन
Kanpur: Fire breaks out at a liquor shop in Ratanpur; brought under control by fire personnel
दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू - फोटो : अमर उजाला
पनकी थानाक्षेत्र के रतनपुर स्थित बी-42 मकान के नीचे बनी शराब की दुकान में सोमवार सुबह आग लग गई। आग की सूचना पर पनकी और फजलगंज फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने पंपिंग कर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
विज्ञापन


मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के निर्देश पर सोमवार सुबह 5:05 बजे मिनी कंट्रोल रूम को रतनपुर में मकान में आग लगने और कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। इस पर पनकी फायर स्टेशन की यूनिट के साथ फजलगंज से भी दो दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं।
विज्ञापन
Trending Videos

Kanpur: Fire breaks out at a liquor shop in Ratanpur; brought under control by fire personnel
दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू - फोटो : अमर उजाला
घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि आग मकान के नीचे बनी शराब की दुकान में लगी है। दमकल कर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ देर में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed