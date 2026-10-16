कानपुर: पैतृक संपत्ति के हिस्से का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैनामा कराने में पांच पर रिपोर्ट दर्ज

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काकादेव थानाक्षेत्र के सर्वोदय नगर में पैतृक संपत्ति के हिस्से का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगा है। स्वरूपनगर निवासी जय रेनू ने रिश्तेदार सोतीन भट्टाचार्य, देवेंद्र सिंह चौहान, विकास खंडेलवाल, मीरा खंडेलवाल और प्रियंका खंडेलवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि संपत्ति में उनका और उनकी बहन का हिस्सा होने की जानकारी के बावजूद आरोपियों ने साजिश रचकर फर्जी अभिलेख तैयार किए और जमीन का विक्रय करा दिया। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राम के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।