कानपुर: पैतृक संपत्ति के हिस्से का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैनामा कराने में पांच पर रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
काकादेव थानाक्षेत्र के सर्वोदय नगर में पैतृक संपत्ति के हिस्से का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगा है। स्वरूपनगर निवासी जय रेनू ने रिश्तेदार सोतीन भट्टाचार्य, देवेंद्र सिंह चौहान, विकास खंडेलवाल, मीरा खंडेलवाल और प्रियंका खंडेलवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि संपत्ति में उनका और उनकी बहन का हिस्सा होने की जानकारी के बावजूद आरोपियों ने साजिश रचकर फर्जी अभिलेख तैयार किए और जमीन का विक्रय करा दिया। काकादेव इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार राम के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
विज्ञापन