कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर कॉलोनी में घर में घुसकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग सुरेश यादव (78) ने बुधवार दोपहर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।

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आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से वे लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन विवेचक उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं हुए और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया। परिजनों के मुताबिक, अब जब बुजुर्ग की मौत की सूचना मिली, तो पुलिस अचानक सक्रिय हो गई और बयान दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी। मृतक सुरेश यादव के परिवार में पत्नी गुलजारो, तीन बेटे रविंद्र, अरविंद व विकास और विवाहित बेटी सुनैना हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।