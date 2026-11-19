कानपुर: जानलेवा हमले में घायल बुजुर्ग की मौत, गिरफ्तारी न होने पर परिजनों में आक्रोश, शव रखकर लगाया जाम
Kanpur News: पनकी थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर कॉलोनी में घर में घुसकर किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल 78 वर्षीय बुजुर्ग की बुधवार दोपहर मौत हो गई। घटना के करीब दो-तीन महीने बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव रखकर जाम लगा दिया।
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कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर कॉलोनी में घर में घुसकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग सुरेश यादव (78) ने बुधवार दोपहर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया।
आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से वे लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन विवेचक उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं हुए और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया। परिजनों के मुताबिक, अब जब बुजुर्ग की मौत की सूचना मिली, तो पुलिस अचानक सक्रिय हो गई और बयान दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी। मृतक सुरेश यादव के परिवार में पत्नी गुलजारो, तीन बेटे रविंद्र, अरविंद व विकास और विवाहित बेटी सुनैना हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।
सफाई करने के विवाद में पूरे परिवार पर हुआ था हमला
मृतक के बेटे विकास ने बताया कि बीते 28 सितंबर की सुबह वह अपने घर के बाहर साफ-सफाई कर रहे थे। इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले सल्लू, शीटू, तौफीक, हसीन और उसकी मां ने एकराय होकर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से पूरे परिवार पर हमला बोल दिया था। इस हमले में बुजुर्ग सुरेश यादव समेत परिवार के सभी सदस्य घायल हो गए थे। घटना के दिन ही सुनीता यादव की तहरीर पर पनकी थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
डीसीपी पश्चिम ने दिया जांच और कार्रवाई का आश्वासन
शव रखकर जाम लगाए जाने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। यदि पुलिस या विवेचना स्तर पर कोई लापरवाही बरती गई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा।