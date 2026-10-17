कानपुर: बुजुर्ग दंपती का मोबाइल हैक कर ठगी, 10 मिनट में उड़ाए 9.94 लाख, इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ा था नया पेयी

कानपुर में साइबर ठगों ने काकादेव के नवीन नगर निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी पत्नी के बैंक खातों से करीब 10 मिनट में 10 ट्रांजेक्शन कर 9,94,195 रुपये पार कर दिए। आरोप है कि ठगों ने मोबाइल हैक कर इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बनाया और खाते में नया पेयी जोड़कर रकम निकाल ली। बुजुर्ग के खाते से 4,99,195 रुपये और पत्नी के खाते से 4,95,000 रुपये निकाले गए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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विनोद कुमार तांगड़ी के मुताबिक, उनका और उनकी पत्नी का खाता स्वरूप नगर स्थित इंडसइंड बैंक में है। दोनों खातों में एक ही मोबाइल नंबर लिंक है। 10 अक्तूबर की सुबह मोबाइल पर आए संदेशों से उन्हें खातों से रकम निकलने की जानकारी हुई। उनके खाते से नौ अक्तूबर की रात 11:31 बजे से 10 अक्तूबर की रात 12:04 बजे तक सात ट्रांजेक्शन में रकम निकाली गई। इनमें 95-95 हजार रुपये के तीन ट्रांजेक्शन, 39 हजार, 97,195, 50 हजार और 28 हजार रुपये शामिल हैं।