कानपुर: घाटमपुर में जीवंत हुआ द्वापर युग, कंस वध का मंचन देख मंत्रमुग्ध हुए दर्शक, गूंजे श्रीकृष्ण के जयकारे

कानपुर में घाटमपुर कस्बे के गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज के मैदान में शुक्रवार की शाम धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर नजर आई। सार्वजनिक श्री कृष्ण लीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान श्रीकृष्ण द्वारा कंस के वध और आतिशबाजी के साथ कंस के पुतले का दहन किया गया। मंचन के दौरान जैसे ही भगवान श्रीकृष्ण ने अत्याचारी कंस का संहार किया, पूरा पंडाल और आसमान दर्शकों के श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।

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कार्यक्रम से पूर्व भगवान श्री कृष्ण व बलराम की मनमोहक शोभा यात्रा पुरानी अस्पताल से गाजे-बाजे और आकर्षक झाकियों के साथ आरंभ हुई। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी विद्यापीठ इंटर कॉलेज पहुंची। यात्रा के दौरान कमेटी के संरक्षक रामचन्द्र गुप्ता, गोविन्द स्वरूप गुप्ता, दिनेश गुप्ता, अध्यक्ष पंकज ओमर, महामंत्री विपिन ओमर, कोषाध्यक्ष प्रभात ओमर समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। मार्ग में जगह-जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया।