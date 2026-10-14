कानपुर: थाथी निवादा और महिपालपुर में नाला चोक, स्कूल और मकानों में घुसा गंदा पानी, पढ़ाई बाधित और कारोबार ठप
Kanpur News: शिवराजपुर क्षेत्र अंतर्गत थाथी निवादा और महिपालपुर गांव में नाले की समय से सफाई न होने के कारण नाला पूरी तरह चोक हो गया है। इसके चलते नाले का बदबूदार गंदा पानी दुकानों, मकानों और स्कूल परिसर में भर गया है। स्कूल में पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है।
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कानपुर में शिवराजपुर क्षेत्र के थाथी निवादा और महिपालपुर गांव में सफाई व्यवस्था की लाचारी से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। समय से नाले की सफाई न कराए जाने के कारण मुख्य नाला पूरी तरह चोक हो गया है। इसके चलते नाले का बदबूदार गंदा पानी उफनाकर रिहायशी मकानों, दुकानों और स्थानीय स्कूल परिसर में घुस गया है।
जलभराव के कारण जहां एक ओर बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नाला चोक होने से गंदा पानी सीधे स्कूल के मैदान और कक्षाओं तक पहुंच गया है। इसके चलते विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सुरक्षा के लिहाज से पढ़ाई ठप हो गई है।
स्कूल बना तालाब, नौनिहाल परेशान
वहीं, पानी की निकासी न होने से दुकानों और घरों में जलभराव हो जाने से व्यापारियों व आम जनता को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। गंदे पानी के भराव और बदबू से क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने पंचायत और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की है।