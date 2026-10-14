कानपुर: थाथी निवादा और महिपालपुर में नाला चोक, स्कूल और मकानों में घुसा गंदा पानी, पढ़ाई बाधित और कारोबार ठप

कानपुर में शिवराजपुर क्षेत्र के थाथी निवादा और महिपालपुर गांव में सफाई व्यवस्था की लाचारी से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। समय से नाले की सफाई न कराए जाने के कारण मुख्य नाला पूरी तरह चोक हो गया है। इसके चलते नाले का बदबूदार गंदा पानी उफनाकर रिहायशी मकानों, दुकानों और स्थानीय स्कूल परिसर में घुस गया है।

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जलभराव के कारण जहां एक ओर बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो गई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नाला चोक होने से गंदा पानी सीधे स्कूल के मैदान और कक्षाओं तक पहुंच गया है। इसके चलते विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सुरक्षा के लिहाज से पढ़ाई ठप हो गई है।