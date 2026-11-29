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पहले मुकाबले में कानपुर देहात की ओर से अभिनव कुशवाहा ने पांचवें मिनट में गोल कर टीम का खाता खोला। इसके बाद आदित्य कुशवाहा ने दो गोल दागे। कैंट बोर्ड की ओर से हर्ष, अवधेश और करण ने गोल कर वापसी की कोशिश की लेकिन टीम असफल रही और कानपुर देहात ने 5-3 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।दूसरे मैच में ग्रीनपार्क ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। कैंट बोर्ड के गोलकीपर ने कई शानदार बचाव किए लेकिन ग्रीनपार्क ने 3-2 से जीत हासिल की। इस दौरान हॉकी एसोसिएशन कानपुर देहात के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह तोमर, उपाध्यक्ष प्रदीप दत्त भार्गव, सचिव पॉल, देवेंद्र, डॉ. संजय भारती और अशोक सिंह आदि मौजूद रहे।