कानपुर: गुजरात में बनेगी क्राफ्ट यूनिवर्सिटी, देश भर में 55 क्लस्टर, छह यूपी में खोले जाएंगे

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अनारबेन ने कहा कि क्राफ्ट यूनिवर्सिटी खोले जाने का काम अंतिम चरण में है। मास्टर इन क्राफ्ट मैनेजमेंट समेत पांच कोर्स के साथ इसकी शुरुआत होगी। डिजाइन से स्नातक करने वाले छात्र जो क्राफ्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह कोर्स लाभप्रद होंगे। उन्होंने कहा कि देश में हर शहर की अपनी अलग पहचान है। इसलिए 55 क्लस्टर खोले जा रहे हैं, ताकि छात्र क्लस्टर में रहकर वहां का पारंपरिक ज्ञान अर्जित कर सकें। कानपुर में भी पारंपरिक लेदर के बजाए वह प्लांट बेस्ड क्लस्टर पर काम करने वाली संस्था की भी खोज कर रही है।अनारबेन ने बताया कि देश में करीब ढाई करोड़ से अधिक कारीगर है। चार साल की पढ़ाई में लोगों को डिग्री मिल जाती है, लेकिन वर्षों से पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा रहे लोगों के पास अभी तक कोई डिग्री नहीं है। इसके लिए ही प्रयास किया जा रहा है।वन डिस्टि्रक वन प्रोडक्ट पर यूपी में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर काम हो रहा है। यूपी में ओडीओपी का सेंटर हैं, बुकलेट तैयार है जिसमें जिले के प्रोडक्ट की जानकारी है। कोई भी नया व्यक्ति सेंटर की मदद से सभी जिलाें की जानकारी हासिल कर सकता है। अन्य जिलों में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।