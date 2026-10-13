कानपुर: बदहाल सफाई व्यवस्था पर भड़कीं पार्षद, दी चेतावनी- सिर पर चप्पल रखकर करूंगी कूड़ा स्नान, पढ़ें डिटेल

कानपुर में नगर निगम की कार्यशैली और उदासीनता के खिलाफ वार्ड 14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने राखी मंडी और ओ ब्लॉक सब्जी मंडी में व्याप्त गंदगी, जलभराव, टूटी सड़कों और बजबजाती नालियों की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को कड़ी चेतावनी दी है। पार्षद ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि अगले 48 घंटों के भीतर दोनों क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई।

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तब वे अपने सिर पर चप्पल रखकर कूड़ा स्नान करने को मजबूर होंगी। पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वार्ड 14 के अंतर्गत आने वाली ओ ब्लॉक सब्जी मंडी को कानपुर विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2021 में नौ करोड़ 20 लाख रुपये की भारी-भरकम धनराशि के साथ नगर निगम को हैंडओवर कर दिया था।