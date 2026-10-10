फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Case registered against four people accused of pouring boiling water over a woman for dowry

कानपुर: दहेज के लिए खौलता पानी डालने का आरोप, चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 10:33 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 10 Oct 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Case registered against four people accused of pouring boiling water over a woman for dowry
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
स्वरूप नगर निवासी महिला ने दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने और विरोध करने पर खौलता पानी डालकर झुलसाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने में पति ऐश्वर्य प्रताप सिंह, सास नीलिमा सिंह, ससुर दौलत सिंह और देवर निशांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन


कनुप्रिया सिंह के मुताबिक, उनकी शादी 24 अप्रैल 2012 को रामकृष्ण नगर निवासी ऐश्वर्य से हुई थी। आरोप है कि शादी के 10 दिन बाद से उसे कम दहेज लाने के ताने देकर प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि अगस्त 2021 में पति के दूसरी महिलाओं से संबंधों का विरोध करने पर पति ने गाली-गलौज कर धक्का दिया और सास ने खौलता पानी डाल दिया। नौ अक्तूबर 2025 को मां के साथ ससुराल पहुंचने पर उन्हें गाली देकर बाहर निकाल दिया गया। महिला थाना प्रभारी कमर सुल्ताना ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed