कानपुर: ब्रिलिएंट माइंड चेस नेक्सस शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन, 250 खिलाड़ियों ने आजमाए शह-मात के दांव

कानपुर में सिविल लाइंस स्थित सीडलिंग एकेडमी में ब्रिलिएंट माइंड चेस नेक्ससकी ओर से शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए करीब 250 खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा व रणनीतिक कौशल का जोरदार प्रदर्शन किया।

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छोटे-बड़े खिलाड़ियों के बीच हुए इन मुकाबलों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव डॉ. रजत आदित्य दीक्षित और विशिष्ट अतिथि चांदनी गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।