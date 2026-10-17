कानपुर होमगार्ड भर्ती: दोनों आरोपी डॉक्टर और ड्राइवर हायर सेंटर रेफर, अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकीं निगाहें

कानपुर पुलिस लाइन होमगार्ड भर्ती में वसूली के मामले में घिरे उर्सला अस्पताल के दोनों आरोपी ईएनटी सर्जन डॉ. प्रवीण सक्सेना और डॉ. महेश द्विवेदी की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं, इस मामले में संलिप्त ड्राइवर को भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

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जानकारी के अनुसार, रिश्वत प्रकरण के मामले के बाद से ही दोनों डॉक्टर और ड्राइवर उर्सला अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। शनिवार को चिकित्सीय स्थिति और स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।