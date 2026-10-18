कानपुर: युवक के अपहरण और हत्या का आरोप, कोर्ट के आदेश पर सिपाही और पत्नी समेत कई पर एफआईआर, पढ़ें मामला

कानपुर में बिठूर थाना क्षेत्र के लोधर गांव निवासी राहुल सक्सेना की संदेहास्पद मौत के मामले में अदालत के सख्त रुख के बाद पुलिस ने आखिरकार प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतका के पिता विनोद कुमार सक्सेना की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से सीजेएम कानपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के आदेश पर बिठूर थाने में यूपी-112 पर तैनात एक सिपाही, मृतक की पत्नी और उसके पूरे परिवार समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि बीते चार दिसंबर 2025 को राहुल सक्सेना का शव शिकोहाबाद में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पिता का आरोप है कि कल्याणपुर क्षेत्र में यूपी-112 पर तैनात सिपाही राहुल कुमार उनके बेटे का अपहरण करके ले गया था और शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कटौरा बुजुर्ग के पास उसे चलती ट्रेन से नीचे धक्का देकर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।