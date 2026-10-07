कानपुर: शतरंज की बिसात पर भिड़ेंगे 450 खिलाड़ी, शीलिंग हाउस में राष्ट्रीय प्रतियोगिता कल से, जानें शेड्यूल

कानपुर में शीलिंग हाउस स्कूल में सीआईएससीई की सातवीं राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आगाज आठ अक्तूबर से होगा। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के साथ यूएई से करीब 450 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग में होने वाली इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को एसजीएफआई में खेलने का मौका मिलेगा।

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मंगलवार को शीलिंग हाउस स्कूल में आयोजित प्रेसवार्ता में प्रधानाचार्या वनीता मेहरोत्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार-झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक-गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु-पुडुचेरी-एएनआई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सहित नार्थ इंडिया, नार्थ वेस्ट, नार्थ बंगाल-नार्थ ईस्ट क्षेत्रों के खिलाड़ी शामिल होंगे।