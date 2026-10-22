कानपुर: 110 वाहनों की जांच, सात पकड़े, चार लाख का राजस्व वसूला, खनिज विभाग ने की कार्रवाई

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जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर खान अधिकारी ने पुलिस बल के साथ वाहनों की जांच की। जांच के दौरान बालू, मौरंग और गिट्टी लेकर जा रहे वाहनों के परिवहन संबंधी दस्तावेज की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर सात वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।खनिज विभाग की कार्रवाई में ओवरलोडिंग और बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिज ले जाने वाले वाहन निशाने पर रहे। जिलाधिकारी ने टास्क फोर्स और संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी के साथ औचक जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग में संलिप्त वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।खनिज विभाग की ओर से कार्रवाई जारी रखने का दावा किया गया है। हालांकि, 110 वाहनों की जांच में सात वाहन नियमों का उल्लंघन करते मिले। अब निगरानी अभियान में यह भी अहम होगा कि ऐसे वाहनों की आवाजाही पर कितना प्रभावी अंकुश लग पाता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कितनी नियमित रहती है।