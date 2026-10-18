कानपुर: आपातकालीन द्वार और फर्स्ट एड बॉक्स न होने पर 10 बसें सीज, प्रवर्तन अधिकारियों ने की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
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यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन आयुक्त के निर्देश पर ''ऑपरेशन कवच 3.0'' अभियान चलाया गया। शुक्रवार और शनिवार को चले इस दो दिवसीय अभियान में बसों के सुरक्षा मानकों की जांच की गई। प्रवर्तन अधिकारियों ने जांच के दौरान 65 बसों के चालान किए। नियमों का उल्लंघन करने वाली 10 बसों को सीज भी किया गया। सीज की गई बसों में आपातकालीन द्वार और फर्स्ट एड बाॅक्स नहीं थे। इसके साथ ही मानक से ज्यादा सीटें थीं। अग्निशमन उपकरण भी नहीं मिले।
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