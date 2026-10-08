कन्नौज: मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर बवाल, कलेक्ट्रेट पर सपाइयों का प्रदर्शन, पुलिस से तीखी झड़प
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 01:27 PM IST
सार
Kannauj News: कन्नौज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट कूच के दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर रोकने पर पुलिस और सपाइयों के बीच झड़प हो गई।
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विस्तार
कन्नौज जिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को सपाइयों ने प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से लेकर कलक्ट्रेट की ओर कूच किया। पुलिस बल ने सपाइयों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने कलक्ट्रेट के मुख्य गेट को बंद कर दिया।
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पुलिस और सपाइयों के बीच झड़प हुई और पुलिस को लाठी फटकारनी पड़ी। सपाइयों ने एसडीएम वैभव गुप्ता को ज्ञापन दिया और राष्ट्रगान के साथ प्रदर्शन को समाप्त कर कार्यालय की ओर रवाना हो गए। इस दौरान जिलाध्यक्ष कलीम खान, जय कुमार तिवारी, दिग्विजय सिंह यादव, बजरंग सिंह चौहान, रजनीकांत यादव, नेम सिंह यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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