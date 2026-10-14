कन्नौज हादसा: एक्सप्रेसवे पर कंटेनर की टक्कर से भिड़ीं दो कारें, एक की मौत और दूसरा घायल, फरार चालक की तलाश

कन्नौज जिले के तालग्राम कोतवाली क्षेत्र में कानपुर से आगरा की तरफ जा रहे कंटेनर ने आगे जा रही कार में टक्कर मारी दी। इससे कार दूसरी कार के पीछे जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कानपुर के नबावगंज के विशूनपुरी कॉलोनी निवासी जिज्ञाश पुत्र प्रमोद कुमार कार से आगरा की तरफ जा ल रहे थे।

विज्ञापन



साथ में अमित चौहान पुत्र वर्षाती भी थे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे बिचपुरवा गांव के पास मंगलवार रात 11 बजे के करीब कंटेनर ने कार के पीछे टक्कर मार दी। इससे कार आगे जा रही फिरोजाबाद थाना टूंडला के ग्रीन कॉलोनी निवासी अजीत मित्तल पुत्र राजेंद्र कुमार की कार से जा टकराई।