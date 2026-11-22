कन्नौज हादसा: बाइक और कार की टक्कर के बाद पलटा ट्रक, दो युवकों की मौत और एक घायल, अस्पताल में भर्ती
Kannauj News: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में शादी की दावत खाकर बाइक से लौट रहे दो युवकों की बाइक में पीछे से तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई और ट्रक भी पलट गया। हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया।
विस्तार
कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में शादी की दावत खाकर बाइक से घर लौट रहे दो युवकों की बाइक में पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक और कार चालक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है।
फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव चाचूपुर निवासी गुलाब सिंह (23) पुत्र रामप्रकाश वर्मा अपने पारिवारिक भाई बालक्टर सिंह (25) पुत्र मानसिंह के साथ शनिवार रात छिबरामऊ में अपने मित्र की शादी में शामिल होने आए थे। देर रात दोनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे। उधरनपुर के पास गांव रुद्रापुर के सामने पीछे से आ रही स्विफ्ट कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
तीनों को 108 एंबुलेंस से सौ शैय्या अस्पताल पहुंचाया
इससे बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रक भी सड़क पर पलट गया। हादसे में बाइक चला रहे गुलाब सिंह, बालक्टर सिंह और कार चालक अंशुल (24) पुत्र प्रदीप राजपूत निवासी ढीलावल, थाना मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को 108 एंबुलेंस से सौ शैय्या अस्पताल पहुंचाया गया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
वहां डॉक्टरों ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर हालत में गुलाब सिंह को मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया। बालक्टर सिंह का उपचार सौ शैय्या अस्पताल में चल रहा है। परिजनों के अनुसार, तिर्वा मेडिकल कॉलेज में भी गुलाब सिंह की हालत गंभीर देखते हुए उसे हैलट अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया था। परिजन उसे निजी अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सौ शैय्या अस्पताल लाया गया।