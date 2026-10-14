कन्नौज: 13 साल से चकरोड पर दबंगों का कब्जा, 77 साल का बुजुर्ग टंकी पर चढ़ा, राजस्व विभाग की लापरवाही उजागर

कन्नौज जिले में 13 साल से चकरोड पर दबंगों के कब्जे से परेशान 77 साल के बुजुर्ग ने न्याय की गुहार के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर फरियाद लगाई। सूचना पर तहसीलदार, सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बुजुर्ग को समझाने में जुटा रहा। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के गांव बेहटा निवासी रतिराम (77) का आरोप है कि गांव के चकरोड पर दबंगों ने 13 साल से अवैध कब्जा कर रखा है। चकरोड बंद होने से खेतों तक जाने का रास्ता बंद हो गया है।

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कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक चक्कर काटते-काटते बुजुर्ग थक गया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग ने विरोध जताने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग की। बुजुर्ग के टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। तहसीलदार और सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।