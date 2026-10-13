कन्नौज: एक्सप्रेसवे पर पलटी पूर्व सांसद की एस्कॉर्ट गाड़ी, हेड कांस्टेबल की मौत और दो घायल, अस्पताल में भर्ती

कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले के पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवार हेड कांस्टेबल अभिषेक त्रिपाठी की मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कुंवर पाल और प्राइवेट चालक शरद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सकरावा थाना क्षेत्र में किलोमीटर संख्या 145 पर ग्राम सिकंदरपुर के सामने हुआ।

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तीनों दिल्ली से कन्नौज लौट रहे। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के काफिले के पीछे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को दी। सूचना मिलते ही सौरिख और सकरावा थाने की पुलिस फोर्स, सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह और एंबुलेंस 108 व पुलिस की पीआरवी 112 मौके पर पहुंच गई।