Kanpur News: जुगल देवी विद्यालय ने एथलेटिक्स में जीते 10 पदक

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प्रतियोगिता में पूर्वा सिंह ने 400 मीटर रिले में स्वर्ण और 100 व 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते। अनुष्का शर्मा ने 400 मीटर हर्डल रेस, क्रॉस कंट्री और 400 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किए। सान्वी सिंह ने 100 और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। मन्नत और वैष्णवी ने 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के सरस्वती शिशु मंदिरों व विद्या मंदिरों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।पूर्वा अब 31 अक्तूबर से चार नवंबर तक गाजियाबाद में होने वाली विद्या भारती की राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। खिलाड़ियों को कानपुर प्रांत के संगठन मंत्री रजनीश पाठक, प्रदेश निरीक्षक अयोध्या प्रसाद मिश्र, प्रिंसिपल डॉ. गीता सिंह और विजयश्री ने बधाई दी।