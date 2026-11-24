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मंटोरा मैदान पर खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की टीम 27.4 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। राज सिंह ने सर्वाधिक 28 रन बनाए। जेडी क्लब की ओर से जहीरउद्दीन ने 15 रन देकर चार विकेट और मनीष पाल ने 12 रन देकर दो विकेट झटके। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी जेडी क्लब की टीम ने 14.3 ओवर में तीन विकेट खोकर 104 रन बना मैच जीत लिया। अमन राजपूत ने 24 और जहीरउद्दीन ने नाबाद 33 रन बनाए। सचिन यादव ने दो विकेट लिए।वहीं, पीएसी मैदान पर खेले गए मैच में तरुण क्लब की टीम 15.5 ओवर में 63 रन पर आउट हो गई। टीम के लिए देवेंद्र सिंह ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। काउंटी क्लब के नीरज पांडेय ने आठ रन देकर पांच विकेट लिए। रियाजुद्दीन ने तीन और सर्वेश दुबे ने दो विकेट लिए। जवाब में काउंटी क्लब ने 9.3 ओवर में दो विकेट पर 67 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। आर्यमान राजपूत ने नाबाद 57 रन की पारी खेली।