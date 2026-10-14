जालौन: पहले बिजली के पोल से टकराया, फिर खंदक में पलटा लोडर, अंदर फंसकर चालक घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

जालौन जिले में आटा-इटौरा मार्ग पर मंगलवार की देर रात जानवरों का झुंड अचानक सामने आने से लोडर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गया और पानी से भरी खंदक में पलट गया। हादसे में चालक लोडर के अंदर फंसकर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

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कालपी थाना क्षेत्र के कुरहना गांव निवासी हरेंद्र (35) लोडर से भाड़ा लेकर कानपुर देहात के ग्राम चौरा गया था। रात करीब साढ़े नौ बजे आटा में पानी की टंकी के पास अचानक जानवरों का झुंड सामने आने से चालक नियंत्रण खो बैठा और लोडर बिजली के पोल से टकराकर खंदक में पलट गया। पुलिस ने चालक को बाहर निकलवाने के बाद लोडर को भी खंदक से बाहर कराया।