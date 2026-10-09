फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Jalaun Attempted theft at cold storage facility villagers nabbed two suspects while an accomplice fled scene

जालौन: कोल्ड स्टोर में चोरी की कोशिश, ग्रामीणों ने दो संदिग्धों को दबोचा, एक साथी मौके से फरार, तलाश जारी

Fri, 09 Oct 2026 03:51 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 03:51 PM IST
सार

Jalaun News: जिले के भिटारा गांव के पास स्थित बेतवा कोल्ड स्टोर में चोरी की नीयत से घुसे दो संदिग्धों को ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा।

विज्ञापन
Jalaun Attempted theft at cold storage facility villagers nabbed two suspects while an accomplice fled scene
ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए दो संदिग्ध युवक - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालौन जिले में भिटारा गांव के पास स्थित बेतवा कोल्ड स्टोर में चोरी की कोशिश कर रहे दो संदिग्धों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनका एक साथी मौके से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस फरार संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, कोल्ड स्टोर में चोरी की कोशिश के दौरान भिटारा गांव के ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई।

विज्ञापन



विज्ञापन



ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए मौके से दो संदिग्धों को पकड़ लिया। इस दौरान एक अन्य संदिग्ध भागने में सफल रहा। मौके से एक बाइक, मोबाइल फोन और समर पंप बरामद होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों संदिग्धों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार संदिग्ध की तलाश की जा रही है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed