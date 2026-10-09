जालौन: कोल्ड स्टोर में चोरी की कोशिश, ग्रामीणों ने दो संदिग्धों को दबोचा, एक साथी मौके से फरार, तलाश जारी

जालौन जिले में भिटारा गांव के पास स्थित बेतवा कोल्ड स्टोर में चोरी की कोशिश कर रहे दो संदिग्धों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उनका एक साथी मौके से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस फरार संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, कोल्ड स्टोर में चोरी की कोशिश के दौरान भिटारा गांव के ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई।

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ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए मौके से दो संदिग्धों को पकड़ लिया। इस दौरान एक अन्य संदिग्ध भागने में सफल रहा। मौके से एक बाइक, मोबाइल फोन और समर पंप बरामद होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों संदिग्धों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार संदिग्ध की तलाश की जा रही है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए मौके से दो संदिग्धों को पकड़ लिया। इस दौरान एक अन्य संदिग्ध भागने में सफल रहा। मौके से एक बाइक, मोबाइल फोन और समर पंप बरामद होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों संदिग्धों को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार संदिग्ध की तलाश की जा रही है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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