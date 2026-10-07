Kanpur News: 800 मीटर दौड़ में रुचि, डिस्कस थ्रो में मोनी अव्वल

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अंडर-17 वर्ग में 800 मीटर बालिका दौड़ में रुचि प्रथम, रजनी द्वितीय और रितिका तृतीय स्थान पर रहीं। 400 मीटर दौड़ में भी रुचि प्रथम रहीं। रुकसार द्वितीय व संजू तृतीय रहीं। 200 मीटर दौड़ में काजल, शिवली व रुखसार क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे नंबर पर आईं। गोला फेंक प्रतियोगिता में मानसी प्रथम, रुकसार द्वितीय व कनक तृतीय स्थान पर रहीं। 1500 मीटर दौड़ में रुचि प्रथम, नाजिया बानो द्वितीय व संध्या तृतीय रहीं। डिस्कस थ्रो में मोनी पाल, गौरी व कनक क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आईं।800 मीटर बालक दौड़ में रोहित प्रथम, गौरव द्वितीय व प्रांशू गौतम तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में प्रथम अमित, द्वितीय अंकुश व तृतीय प्रांशू गौतम आए। 200 मीटर दौड़ में अमित, अंकुश व अमन क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। गोला फेंक में श्याम प्रथम, अधिराज सिंह द्वितीय व अनुज कुमार तृतीय रहे। 3000 मीटर दौड़ में रोहित राजपूत प्रथम, तनिश द्वितीय व अनुराग तृतीय रहे। 1500 मीटर की दौड़ में रोहित राजपूत, राजित व अर्पित यादव क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे नंबर पर रहे। डीआईओएस पप्पू सरोज व प्रधानाचार्य एके शर्मा ने प्रमाण पत्र व मेडल देकर विजेताओं को सम्मानित किया।100 मीटर दौड़ में अनुष्का प्रथमअंडर-14 वर्ग की 100 मीटर दौड़ बालिका वर्ग में अनुष्का प्रथम, नेहा द्वितीय व सायरा तृतीय रहीं। ऊंची कूद में अनुष्का प्रथम, नेहा द्वितीय व रौनक तृतीय स्थान पर आईं। लंबी कूद में अनुष्का, नेहा व मानसी क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहीं। डिस्कस थ्रो में रौनक फातिमा प्रथम व जेनफ द्वितीय रहीं। गोला फेंक में सायरा प्रथम, जेनफ द्वितीय व रौनक फातिमा तृतीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में 600 मीटर दौड़ में संचित प्रथम, नाजिम द्वितीय व हिमांशु तृतीय रहे। लंबी कूद में अमरदीप प्रथम, उदित द्वितीय व कृष्णा तृतीय रहे।तीन व पांच किलोमीटर दौड़ में रोहित जीतेअंडर-19 वर्ग में बालकों की 800 मीटर दौड़ में अनुज पहले, शिवम राजपूत दूसरे व अजीत तीसरे नंबर पर रहे। गोला फेंक प्रतियोगिता में ध्रुव सक्सेना प्रथम, दीपांशु प्रजापति द्वितीय व शिवम यादव तृतीय रहे। 3000 और 5000 मीटर दौड़ में रोहित ही पहले नंबर पर आए। बालिका वर्ग में लंबी कूद में तपस्या अव्वल रहीं। कविता द्वितीय व जैनव तृतीय रहीं। 200 मीटर दौड़ में काजल पहले, राशि दूसरे व तमन्या तृतीय रहीं। गोला फेंक में अंजली कटियार, श्वेता व तपस्या क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे नंबर पर आईं। हेमर थ्रो में अंजली पहले नंबर पर रहीं। 100 मीटर दौड़ में काजल ने बाजी मारी। कुलसुम द्वितीय व राशि तृतीय रहीं।