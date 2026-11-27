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जिला कृषि अधिकारी प्राची पांडेय ने बताया कि जिले में गेहूं, जौ, चना और सरसों की फसलें अधिसूचित हैं। इन सभी फसलों पर किसानों को बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। प्रति हेक्टेयर गेहूं की बीमित राशि 91,900 रुपये और प्रीमियम 1,378.50 रुपये है। सरसों पर 97,000 रुपये की बीमित राशि के लिए 1,455 रुपये, चना पर 80,600 रुपये के लिए 1,209 रुपये और जौ पर 56,600 रुपये के लिए 849 रुपये प्रीमियम निर्धारित है। कहा कि योजना का लाभ ऋणी और गैर ऋणी दोनों तरह के किसान ले सकते हैं। ऋणी किसान बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो उन्हें अंतिम तिथि से सात दिन पहले संबंधित बैंक में प्रार्थना पत्र देना होगा।किसान बैंक शाखा, जनसेवा केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल या अधिकृत बीमा मध्यस्थ के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। योजना में असफल बोआई, प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान और वास्तविक उपज में कमी का कवर मिलेगा। ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटने और बिजली से आग लगने पर भी व्यक्तिगत आधार पर बीमा कवर मिलेगा।उन्होंने बताया कि कटाई के बाद खेत में रखी फसल को 14 दिन तक होने वाले नुकसान को भी इसमें शामिल किया गया है। आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। बताया कि किसान फसल बीमा संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।