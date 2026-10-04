फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Improve traffic arrangements and have road cuts opened before the festivals.

Kanpur News: त्योहारों से पहले सुधरवाएं यातायात व्यवस्था, खुलवाए जाएं कट

Sun, 04 Oct 2026 02:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Improve traffic arrangements and have road cuts opened before the festivals.
कानपुर। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र और जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को डीसीपी यातायात अभयनाथ त्रिपाठी से मिलकर यातायात व्यवस्था से जुड़े सुझावों का ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने त्योहारों के मद्देनजर बंद चौराहों और बनाए गए कट की समीक्षा कर जरूरत वाले स्थानों पर चौराहे खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रमुख बाजारों और मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ने से अनावश्यक लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। व्यापारियों ने प्रमुख मार्गों पर गड्ढों के कारण धीमे यातायात और जाम की समस्या को देखते हुए सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। टाटमिल बस स्टैंड के पास रोडवेज बसों के मुख्य मार्ग पर खड़े होकर सवारियां भरने पर रोक लगाने और निर्धारित स्थान पर बसें खड़ी कराने का सुझाव दिया गया, ताकि जीटी रोड बाधित न हो। जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने ई-रिक्शा संचालन को पूरे शहर में व्यवस्थित और नियंत्रित करने की मांग की। डीसीपी ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर मनोज गुप्ता, अब्दुल वहीद, मनोज गुप्ता, अब्दुल वहीद, सुरेंद्र जायसवाल, विनोद त्रिपाठी, मोहम्मद शाहिद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed