Kanpur News: स्कूली छात्रों से लेकर पीएचडी शोधार्थियों तक को डीप लर्निंग सिखाएगा आईआईटी

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शुरुआती स्तर के प्रतिभागियों को पायथन प्रोग्रामिंग से लेकर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यह कार्यक्रम 14 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन चलेगा। कक्षाएं शाम और सप्ताहांत में आयोजित होंगी, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई और नौकरी के साथ प्रशिक्षण ले सकें। इसके लिए पहले से प्रोग्रामिंग का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। अर्ली बर्ड पंजीकरण की अंतिम तिथि आठ नवंबर और नियमित पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रमाणपत्र पाने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोर्स की फीस प्रतिभागियों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।प्रोजेक्ट से सीखेंगे एआई का इस्तेमालकोर्स में प्रतिभागियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ वास्तविक आंकड़ों पर आधारित प्रोजेक्ट भी कराए जाएंगे। इसमें पायथन प्रोग्रामिंग के अलावा नम्पाई, पैंडाज, मैटप्लॉटलिब और साइकट-लर्न जैसे टूल्स की जानकारी दी जाएगी। प्रतिभागियों को न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डीप लर्निंग की तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा।कॅरिअर और शोध में मिलेगी मददकार्यक्रम से स्कूली विद्यार्थियों को एआई और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र की शुरुआती समझ मिलेगी। स्नातक और परास्नातक विद्यार्थी इसका उपयोग अपने प्रोजेक्ट और कॅरिअर की तैयारी में कर सकेंगे। पीएचडी शोधार्थियों और शिक्षकों को शोध कार्य में एआई तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी मिलेगी। वहीं, इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल्स अपनी तकनीकी दक्षता बढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम में समस्या समाधान और तकनीकी साक्षात्कार की तैयारी पर भी जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी और पंजीकरण के लिए आईआईटी कानपुर की वेबसाइट www.iitk.ac.in पर जा सकते हैं।