Kanpur News: विमान के केबिन में गूंजने वाला शोर कम करेगा आईआईटी का शोध
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:38 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:38 AM IST
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कानपुर। विमान में सफर के दौरान इंजन के कंपन से केबिन में होने वाला शोर यात्रियों के आराम को प्रभावित करता है। अब इस शोर की वजह समझने और उसे कम करने के उपाय तलाशने के लिए आईआईटी कानपुर और ब्रिटिश कंपनी रोल्स-रॉयस ने हाथ मिलाया है। दोनों संस्थान मिलकर इंजन के कंपन से पैदा होने वाले शोर (ईवीआरएन) पर छह महीने तक शोध करेंगे। इसके लिए आईआईटी में विमान के ढांचे का मॉडल तैयार कर विशेष परीक्षण किए जाएंगे।
बुधवार को आईआईटी कानपुर में इस संयुक्त शोध परियोजना का शुभारंभ नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर, संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल और रोल्स-रॉयस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। परियोजना के तहत यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि इंजन में पैदा होने वाले कंपन विमान के ढांचे से होते हुए केबिन तक कैसे पहुंचते हैं और किस तरह शोर का कारण बनते हैं।
शोध के लिए विमान के ढांचे का एक मॉडल तैयार किया जाएगा। इसमें कंपन पैदा करने वाली मशीन के साथ आवाज और कंपन मापने वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इनकी मदद से अलग-अलग परिस्थितियों में कंपन और ध्वनि के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
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भारत में पहली शैक्षणिक साझेदारी
भारत में रोल्स-रॉयस की किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ यह पहली साझेदारी है। आईआईटी के इंटरफेस ऑफिस फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस (आईओटीए) ने इस सहयोग को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है। रोल्स-रॉयस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी से शोध और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है।
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बुधवार को आईआईटी कानपुर में इस संयुक्त शोध परियोजना का शुभारंभ नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर, संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल और रोल्स-रॉयस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। परियोजना के तहत यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि इंजन में पैदा होने वाले कंपन विमान के ढांचे से होते हुए केबिन तक कैसे पहुंचते हैं और किस तरह शोर का कारण बनते हैं।
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शोध के लिए विमान के ढांचे का एक मॉडल तैयार किया जाएगा। इसमें कंपन पैदा करने वाली मशीन के साथ आवाज और कंपन मापने वाले सेंसर लगाए जाएंगे। इनकी मदद से अलग-अलग परिस्थितियों में कंपन और ध्वनि के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।
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भारत में पहली शैक्षणिक साझेदारी
भारत में रोल्स-रॉयस की किसी शैक्षणिक संस्थान के साथ यह पहली साझेदारी है। आईआईटी के इंटरफेस ऑफिस फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस (आईओटीए) ने इस सहयोग को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई है। रोल्स-रॉयस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी से शोध और कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है।