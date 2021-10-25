Kanpur News: अकबरपुर में ओवर ब्रिज पर लगी होर्डिंग उखाड़ी, नमस्ते चौराहा भी साफ

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अकबरपुर में नगर सीमा में होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति लेने का नियम है। इधर हाईवे पर ओवर ब्रिज या अन्य जगह पर होर्डिंग लगाने की मनाही है। हालांकि कोई न तो अनुमति ले रहा है और न मनाही का पालन कर रहा है। जहां मन किया होर्डिंग लटका देने का मुद्दा अमर उजाला ने शनिवार को उठाया। इसका असर रहा कि एनएचएआई के अधिकारी संजीदा हुए। सुबह ही पेट्रोलिंग टीम पहुंची और अकबरपुर ओवर ब्रिज पर लगे अवैध होर्डिंग उखाड़ दिए गए।इसके साथ ही ओवर ब्रिज के नीचे नमस्ते चौराहा के सामने की ओर लगी अवैध होर्डिंग हटवा दी गई। पेट्रोलिंग टीम अवैध होर्डिंग अपने साथ ले गई ताकि इन्हें दोबारा से लगाया न जा सके। लटकती होर्डिंग तेज हवा से गिरने से कई लोग पूर्व में घायल हो चुके हैं। जबकि राहगीरों पर गिरने का खतरा बना था। हालांकि अकबरपुर निकाय की ओर से अभी अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान नहीं चलाया गया है। ईओ आशीष कुमार का कहना है कि जल्द की अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग हटवाई जाएगी।.......................बयान.....अकबरपुर में ओवर ब्रिज के ऊपर व नमस्ते चौराहा पर ओवर ब्रिज के नीचे लगी अवैध होर्डिंग पेट्रोलिंग टीम ने हटा दी हैं। - आलोक सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई.......................फोटो-29 चिटिकपुर में बिजली के पोल पर लगी अवैध होर्डिंग । संवादचिटिकपुर व रनियां में लगीं अवैध होर्डिंगरनियां। नगर रनियां के हाईवे किनारे बिना अनुमति के अलग-अलग चौराहों में होर्डिंग व बैनर लगे हैं। कई जगह बिजली के पोलों पर भी होर्डिंग टांगी गई हैं। इससे हादसे का खतरा बना है। हाईवे से गुजरते तेज वाहन सवार इन होर्डिंग की वजह से ध्यान भंग होने पर हादसे का शिकार होने की आशंका बनी है। प्रमुख रूप से किशरवल मोड़ पर, चिटिकपुर चौराहे, रनियां पड़ाव, उमरन, खानचंद्रपुर, रहीमपुर आदि जगहों पर अवैध होर्डिंग लगी हुई है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक सिंह ने बताया कि हाईवे सीमा में लगी अवैध होर्डिंग हटवाई जाएगी। (संवाद)