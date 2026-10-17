हरदोई: नकली खाद की 820 बोरी जब्त, हरियाणा से लाई गई थी खेप, नमूने जांच को भेजे गए, संचालक समेत चार पर रिपोर्ट

रबी सीजन में नकली खाद खपाने वाले सक्रिय हो गए हैं। हरदोई जिले के हरियाली किसान सेवा केंद्र बहिरमा के गोदाम और ट्रक से अनलोड की जा रही डीएपी और खाद की 820 बोरी मिली हैं। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सतीश चंद्र पाठक ने केंद्र संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कराई है। खाद को जब्त किया गया है।

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हरियाणा के हिसार से लाकर जिले में खपाई जा रही नकदी खाद पर प्रशासन की नजर पड़ गई। जिला कृषि अधिकारी ने टीम और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हरियाली किसान सेवा केंद्र ट्राली यार्ड, हरियाली बाजार डेप पंडरवा, जहानी खेड़ा, हरियाली किसान सेवा केंद्र बहिरमा का निरीक्षण किया गया।