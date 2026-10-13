हमीरपुर: मरम्मत के चलते बेतवा पुल की एक लेन बंद, हाईवे पर लगा भीषण जाम, तीन-चार किमी पैदल चले राहगीर

हमीरपुर जिले में कानपुर-सागर हाईवे पर बेतवा पुल की मरम्मत के चलते मंगलवार को भीषण जाम लग गया। पुल के पिलर नंबर नौ और दस के पास दो एक्सपेंशन ज्वाइंट क्षतिग्रस्त होने के कारण एक लेन बंद कर दी गई है। दूसरी लेन से दोनों तरफ के वाहनों को बारी-बारी निकाला जा रहा है। सुबह नौ बजे से मरम्मत शुरू होने के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम में स्कूली बसें और रोडवेज बसें भी फंसी रहीं।

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कई राहगीरों को तीन से चार किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। समानांतर नया पुल तैयार होने के बावजूद यातायात शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कार्यदायी संस्था जय बिल्डर के मैनेजर गौरव आनंद ने बताया कि दोनों एक्सपेंशन ज्वाइंट अधिक भार और ओवरलोडिंग के चलते क्षतिग्रस्त हुए हैं। पहले इनकी अस्थायी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन समस्या दोबारा सामने आने पर अब स्थायी मरम्मत की जा रही है।