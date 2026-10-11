हमीरपुर हादसा: टायर फटने से अनियंत्रित हुई ओमनी कार, तीन लोगों को मारी टक्कर, महिला समेत दो की मौत, दो घायल

हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे में मनकी तिराहे के पास रविवार सुबह ओमनी कार की टक्कर से महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार, कार का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद तीन लोगों से टकरा गया। हादसे में घायल लोगों को सीएचसी से जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां उपचार के दौरान इमाम (40) की मौत हो गई। वहीं, कानपुर में उपचार के दौरान रुकमनी (46) ने भी दम तोड़ दिया।

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कुरारा कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासी इमाम, वार्ड नंबर पांच निवासी रुकमनी और वार्ड नंबर 10 निवासी ममता (42) रविवार सुबह सड़क किनारे मौजूद थीं। इसी दौरान मनकी तिराहे से कुरारा की ओर आ रही ओमनी कार का टायर फट गया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर तीनों से टकरा गया। हादसे में तीनों राहगीर और कार चालक विक्की (19), निवासी वार्ड नंबर तीन, कुरारा घायल हो गए।