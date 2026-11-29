विज्ञापन



न्यू जाजमऊ रोड निवासी गजाला लारी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मंजर मुराद आए दिन उनसे और 27 वर्षीय बेटी इंशा से अभद्रता करता है। 24 नवंबर की रात बेटे ने बिना किसी वजह के इंशा से विवाद किया और पीटा। बेटी को काफी चोटें आईं। गजाला का कहना है कि बेटे के व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने जाजमऊ थाने में शिकायत की। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

कानपुर। जाजमऊ में पारिवारिक विवाद के चलते सपा की पूर्व विधायक गजाला लारी ने अपने बेटे मंजर मुराद अहमद लारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बेटे पर खुद और बेटी के साथ अभद्रता करने, बेटी को पीटने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है।