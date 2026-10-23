फतेहपुर: विजयीपुर ब्लॉक में मतदान पर बवाल, सपा और भाजपा आमने-सामने, फर्जी वोट डलवाने का आरोप, डीएम-एसपी पहुंचे

कैमरा बंद कराने और दरवाजा बंद रखने का दावा

मतदान करने पहुंचे चंद्रप्रकाश ने भी केंद्र के भीतर की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक, वह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने कैमरा बंद करने, दरवाजा बंद करने और सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। चंद्रप्रकाश का दावा है कि उस व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद रखने और अंदर केवल मतदाताओं को रहने देने की बात कही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतदाताओं पर जल्द वोट डालने का दबाव बनाया गया और परेशानी होने की बात कही गई। चंद्रप्रकाश के अनुसार, इसके बाद करीब 10 से 15 मिनट तक दरवाजा बंद रहा। हालांकि, इस दौरान अंदर क्या हुआ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उनके बयान के बाद मतदान केंद्र की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज और मतदान संबंधी अभिलेखों की जांच जरूरी है।