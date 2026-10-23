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फतेहपुर: शराब ठेके के सेल्समैन की निर्मम हत्या, लूटपाट या रंजिश की आशंका, पुलिस-फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

Fri, 23 Oct 2026 08:40 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 23 Oct 2026 08:40 AM IST
सार

Fatehpur News: बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दुगरेई गांव में बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन  की हत्या कर दी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे लूटपाट के इरादे से की गई हत्या मान रही है, जबकि ग्रामीण पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जता रहे हैं।

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Fatehpur Liquor shop salesman murdered robbery or personal enmity suspected police engaged in investigation
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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फतेहपुर जिले में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के दुगरेई गांव में बदमाशों ने शराब ठेके के सेल्समैन सतेंद्र सिंह चौहान की हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रथम दृष्टया लूटपाट के इरादे से हत्या किए जाने की आशंका जता रही है।

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वहीं, ग्रामीणों ने रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट करने के लिए सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

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